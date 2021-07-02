Esnaf ve sanayicinin sorunlarını da dinledi

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı hizmet binasını açmak amacıyla önceki gün ilimize gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çorum’da Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki heyet ilimizde Çorum Esnaf Odaları Birliği (ÇESOB) ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı da (TSO) ziyaret etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları tarafından kapıda karşılanan Ahmet Davutoğlu burada esnaf sanatkarın sorunlarını dinleyerek partilerinin çözüm önerilerini anlattı. ÇESOB Başkanı Gür, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Hanımla birlikte partinin Çorum Teşkilatı mensuplarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Ziyarette Ahmet Davutoğlu'na esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını aktarma fırsatı bulduk. Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak Başbakanlık yaptığı dönemde hazırlanan ancak bir türlü TBMM’ye gelmeyen Perakende Yasası'nın kanunlaşarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi.

Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da TSO’yu ziyaret eden Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyete sorun ve taleplerle ilgili bilgi verdi. Başaranhıncal, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu görüşü paylaştı: “Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Odamızı ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya gelerek ilimizin ve iş dünyasının sorun ve talepleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular”

(Haber Merkezi)

