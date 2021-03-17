“Esnaf ve sanatkârlar için her türlü desteği vermeye hazırız”

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ile projenin yapım işlerini üstlenen firmanın sahibi Kenan Şahin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan kooperatif başkanı Yalçın Kılıç, içerisinde 250 metrekareden 2 bin metrekareye kadar 989 işyeri bulunan Ahi Evran Sanayi Şehri Projesinde mimarlık sözleşmesinin imzalanarak uygulama projesine başladıklarını vurguladı.

İmar ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması için kendilerine destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Yalçın Kılıç, yaklaşık 8 yıl önce başladıkları projede önemli bir aşamaya gelinmesinin esnaf ve sanatkarlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

“TOPLAM 989 ÜYEMİZ VAR”

Bugün itibariyle 989 dükkan kapasiteli proje için kooperatifte 989 asil, 170 yedek üye bulunduğunu kaydeden Yalçın Kılıç, ön kayıt alındığı dönem kooperatife başvuran 94 üyenin ise zaman içerisinde kendi istekleri ile çeşitli nedenlerden dolayı üyelikten ayrıldığını bildirdi. Kılıç, “Gerçekten uzun ve zor bir süreçten geçtik. Bu sürede işini kaybeden, ekonomik sıkıntıya düşen esnaf kardeşlerimiz oldu. Çeşitli nedenlerle aramızdan ayrılan 94 üyemize kayıt sırasında yatırdıkları ve 94 üyenin tamamının toplam tutarı 57 bin TL olan ön kayıt bedellerini ay sonuna kadar iade edeceğiz” dedi.

YOĞUN İLGİYE TEŞEKKÜR

Projede toplam kapasitenin tamamının dolu olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Yalçın Kılıç, hem üyelere, hem de kendilerine her konuda destek veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Ziyaret sırasında Çorum’da kurulması planlanan tekstil kent içinde Ahi Evran Projesi içerisinde yer ayrılması gündeme geldi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise esnaf ve sanatkarlar için her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, Yalçın Kılıç ve Kenan Şahin’e başarılar diledi. (Haber Merkezi)

