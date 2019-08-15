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Esnaf ve sanatkârlar bayramlaştı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından düzenlenen bayramlaşma programına esnaf ve sanatkârların ilgisi yoğun ilgi oldu.

Esnaf ve sanatkârlar bayramlaştı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından düzenlenen bayramlaşma programına esnaf ve sanatkârların ilgisi yoğun ilgi oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:44
Esnaf ve sanatkârlar bayramlaştı

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bir araya gelen esnaf temsilcileri, Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve kooperatif yöneticileriyle bayramlaştılar. Daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçen heyet, burada da birlik yöneticileri, oda başkanları ve birlik personelleriyle bayramlaştılar.

Bayramlaşma töreninde bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Yüce Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Tüm Çorum halkının, esnaf ve sanatkâr camiasının Kurban Bayramı’nı kutlarım” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkan Vekili Erdal Kolaylı, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe oda başkanları, birlik ve oda yönetim kurulu üyeleri, birlik personelleri ve çok sayıda esnaf ve sanatkâr katıldı.

(İHA)

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