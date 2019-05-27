“Esnaf ve sanatkâr bayram sonundan ümitli”

Ramazan’daki durgunluğun ardından düğün sezonunun yeniden başlamasıyla birlikte, mobilya ve beyaz eşya sektörü başta olmak üzere birçok sektörde hareketlenme beklendiğini anlatan Palandöken,bir evin kurulması için salon takımından mutfak masasına, yatak odasından oturma odasına kadar yapılan tüm alışverişler ve düğün masraflarının piyasayı canlandıracağını. Ramazan’da durgun geçen piyasaların bu yaz düğün sezonundan ümitli olduğunu ifade etti.

“İÇ PİYASADA BÜYÜK BİR CANLANMA YAŞANACAK”

Bayramdan sonraki düğün alışverişleri sayesinde iç piyasada büyük bir canlanma yaşanacağına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Durgun geçen Ramazan ayının sona ermesiyle düğün sezonu, piyasaya büyük bir canlılık getirecek. Günümüzde bir evliliğin maliyeti bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin TL’den den başlayarak 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. İğneden ipliğe en kapsamlı alışverişlerin yapıldığı düğünler iç piyasada büyük bir hareketlenme sağlıyor. Evlilik alışverişleri mobilyacıdan beyaz eşyacıya, kuyumcudan matbaacıya, düğün salonundan kuaföre, tuhafiyeciden tekstilciye, pastacıdan şekerciye, çiçekçiden taksiciye, fotoğrafçıdan organizasyoncuya, emlakçıdan inşaatçıya kadar 20’den fazla sektöre etki ediyor. Gençlerimiz dünya evine girerken piyasaların da düğün alışverişlerinden nasiplenmesi için üreticiler ve firmalar elini taşın altına koyarak her bütçeye uygun, indirimli evlilik paketleri hazırlamalı” diye konuştu.

“HESAPLI ALIŞVERİŞ YAPARKEN MERDİVEN ALTI TUZAĞINA DÜŞMEYİN”

Düğün alışverişi yapacak olan çiftlerin düğün sezonundaki kayıt dışılığa karşı da dikkatli olması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Nişan, kına, düğün, çeyiz, ev döşeme derken birçok masraf altına giren gençlerimiz maliyetleri minimuma indirebilmek için en hesaplı alışverişleri tercih ediyor. Bu süreçte, dövizdeki dalgalanmalar yüzünden düğün alışverişlerini fırsata çeviren merdiven altı üretime karşı uyanık olunmalı. Özellikle mobilya alışverişlerinde kayıt dışılık büyük bir sorun teşkil ediyor. Merdiven altı üretimle, insan sağlığına ve çevreye zararlı ham maddelerle mobilya üretimi yapılıyor. Piyasa fiyatının çok altında satış yapan bu fırsatçılar hem vatandaşlara hem de sektöre zarar veriyor. Özellikle düğün sezonunda genç çiftler merdiven altı üretimlere itibar etmemeli. Bu ürünlere karşı denetimler sıklaştırılmalı ve kalitesiz olan ürünlerin ithalatının önüne geçilmeli” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)