“Esnaf ve çiftçinin akaryakıtından ÖTV alınmaması düşünülüyor mu?”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, esnafın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve çiftçilerin yaşadıkları ağır bunalıma dikkat çekti.

Milletvekili Köse, soru önergesinde şöyle dedi:

“Pandemi süreciyle beraber iş yerleri kapanan, iflas eden ve borçlarını ödeyemeyen esnafımız neredeyse her saat başı gelen zamların dayanılamayacak yükü altında kalmıştır. Yaşanan ekonomik krizle beraber, korkunç bir pahalılık, dizginlenemeyen elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, tüm vatandaşlarımızı zorlamaktadır. Hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle ise, yoksulluk içinde yaşayan enerji faturasını bile ödeyemeyen 5 milyon hanenin olduğu bir ülke durumuna geldik.

Özellikle esnaf ve küçük ölçekli işletmeler, pandeminin yarattığı krizin yanında, şimdi de elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlarla darbe almaktadır. Akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Esnafımız artan maliyetlerin altında ezilmektedir. Bu nedenle esnafımızın, çiftçimizin beklentisi, bu süreç bitene kadar benzin ve motorinden ÖTV alınmamasıdır.

Bu bağlamda,

Pandemiyle beraber iş yerleri kapanan, iflas eden esnafımız, artan maliyetler sebebiyle üretemeyen çiftçimiz, her saat başı elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sebebiyle tek başına bırakılmıştır. Esnafımıza ve çiftçimize destek için, benzin ve motorin fiyatları düşene kadar ÖTV’nin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?” (Haber Merkezi)

