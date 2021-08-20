“Esnaf, ülkemizin temel taşı ve omurgası”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kent merkezinde esnaf turu yaptı.

Gazi Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Kavuncu ve Ahlatcı, bol kazanç dileklerini ileterek hem sohbet etti hem de sorun dinledi. Cadde üzerindeki vatandaşlarla da görüşen ikili, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ettirdiklerini belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Esnaflarımız bu ülkenin temel taşı ve omurgasıdır. Sosyal dengeyi sağlayan ve barışın anahtarı olan kesim esnaf ve sanatkâr kesimidir. Başta milletvekillerimiz olmak üzere partimizin tüm teşkilatları her zaman esnaflarımızla birlikteyiz. Sık sık esnaflarımızı ziyaret ederek bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz yansımaları olan pandemi ile devlet millet el ele birlikte mücadele ediyoruz. Hükümetimiz bütün imkânlarını seferber etmiş durumda. Biz de sahada esnafımızla ve vatandaşımızla sürekli temas halindeyiz ve olmaya devam edeceğiz. Tespit ettiğimiz sorunları çözüm mercilerine aktararak çare olmaya gayret ediyoruz” dedi.

“TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN AŞIMIZI

MUTLAKA OLMAMIZ GEREKİYOR”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, teşkilatlarla birlikte sahada olduklarını belirterek, “Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Onların sorunu bizim sorunumuz. Parti binasında oturarak sorunları çözmüyoruz. Sahaya inerek, sorunları yerinde görerek ve dinleyerek esnaf ve sanatkârımızın, vatandaşımızın yanında oluyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecini yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da sağlıkla daha güzel günlerde bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Bunun için aşılama süreci de büyük bir önem arz ediyor. Vatandaşlarımıza bu konuda tavsiyelerimizi de iletiyoruz. Toplumsal bağışıklık için aşımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Böylece pandemi belasından kurtulduğumuzda çok daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikte olacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)