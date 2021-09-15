Esnaf temsilcileri ve Yılın Ahisi, Ata’nın huzurunda
Çorum’da 34. Ahilik Haftası kutlamaları Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.
Güncel 15.09.2021, 18:41
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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün anıta çelenk sunmasıyla sona erdi.
Çorum’da Yılın Ahisi ise kunduracı esnafından Celal Özbayram seçildi. ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaflık hayatını 52 yıldır sürdüren Özbayram’ı kutladı. (Taner ŞİMŞEK)
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