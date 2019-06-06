Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90346
ALTIN
247.914
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3338
EURO
6.5566

Esnaf temsilcileri ÇESOB’ta bayramlaştı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen bayramlaşma törenine katılım yoğun oldu.

Esnaf temsilcileri ÇESOB’ta bayramlaştı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen bayramlaşma törenine katılım yoğun oldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:00
Esnaf temsilcileri ÇESOB’ta bayramlaştı

Bayramın ikinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkâr katıldı.

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Gür, konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkârlar ile Çorum halkının bayramını kutlayan Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkârlarımın, bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Zincirleme kaza yaralılar var
Zincirleme kaza yaralılar var
AK Parti Çorum Teşkilatı’ndan MHP’ye bayram ziyareti
AK Parti Çorum Teşkilatı’ndan MHP’ye bayram ziyareti
Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü
Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim