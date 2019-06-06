Esnaf temsilcileri ÇESOB’ta bayramlaştı

Bayramın ikinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkâr katıldı.

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Gür, konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkârlar ile Çorum halkının bayramını kutlayan Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkârlarımın, bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.

(Haber Merkezi)