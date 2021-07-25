Esnaf temsilcileri ÇESOB’ta bayramlaştı

Bayramlaşma törenine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkâr katıldı.

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.



Gür konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle birkaç bayram bir araya gelemediklerini ifade ederek, esnaf ve sanatkarlar ile tüm Çorum halkının bayramını kutlayan Recep Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Kuran Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkarlarımın bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.

ÇESOB’ta düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından Birlik Başkanı Recep Gür ve beraberindeki bazı esnaf odası başkanları, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılmayı da ihmal etmediler. (Haber Merkezi)

