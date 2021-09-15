Esnaf temsilcileri, Aşgın’ı ziyaret etti

Ziyarete Çorum’da yılın ahisi seçilen ayakkabıcı tamircisi Celal Özbayram da katıldı.

Ziyarette konuşan Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, her yıl geleneksel olarak kutladıkları Ahilik Haftasının bu yıl 34’üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da esnaf temsilcilerinin Ahilik Haftasını kutladı.

Ziyaret sırasında ayrıca esnaf temsilcileri pandemi döneminde kendilerine verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Başkan Aşgın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)

