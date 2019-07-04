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Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 01:04
Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi

ÇESOB Başkanı Gür, beraberinde Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osmancıklı hemşehrimiz Özkan Şanal ile birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir görüşme yaptı.

Esnafın içinde bulunduğu sorunları, çözüm yollarını, talep ve beklentileri TESK Başkanı Palandöken’e ileten Gür ve Şanal, Çorum’da yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdiler.

Recep Gür ve Özkan Şanal, Palandöken’e yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum esnaf ve sanatkarına selamlarını gönderdi.

Öte yandan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu İle Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu Toplantısı’na da iştirak etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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