Esnaf Odası Başkanı Karslı kaza geçirdi

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale’nin Delice ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Tuncay Açıkgöz’ün kullandığı araç ile Ankara’ya giden Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale Şoförler Federasyonu mevkiinde kaza yaptı. Kazada Başkan Mutlu Karslı ve Tuncay Açıkgöz yaralandı. Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karslı ve Açıkgöz daha sonra taburcu edildi.

’Başkan Gür ve Uslu’dan geçmiş olsun ziyareti’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, geçirdiği trafik kazasında Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gür ve Uzun’a, Sungurlu Esnaf Odası Başkanları eşlik etti.