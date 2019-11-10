Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103153
ALTIN
271.560
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3823
EURO
6.3439

Esnaf Odası Başkanı Karslı kaza geçirdi

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale’nin Delice ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Tuncay Açıkgöz’ün kullandığı araç ile Ankara’ya giden Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale Şoförler Federasyonu mevkiinde kaza yaptı.

Esnaf Odası Başkanı Karslı kaza geçirdi

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale’nin Delice ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Tuncay Açıkgöz’ün kullandığı araç ile Ankara’ya giden Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale Şoförler Federasyonu mevkiinde kaza yaptı.

10 Kasım 2019 Pazar 11:14
Esnaf Odası Başkanı Karslı kaza geçirdi

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale’nin Delice ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Tuncay Açıkgöz’ün kullandığı araç ile Ankara’ya giden Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kırıkkale Şoförler Federasyonu mevkiinde kaza yaptı. Kazada Başkan Mutlu Karslı ve Tuncay Açıkgöz yaralandı. Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karslı ve Açıkgöz daha sonra taburcu edildi.
’Başkan Gür ve Uslu’dan geçmiş olsun ziyareti’
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, geçirdiği trafik kazasında Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Gür ve Uzun’a, Sungurlu Esnaf Odası Başkanları eşlik etti.

(İHA)

Son Güncelleme: 10.11.2019 19:56
İlgili Haberler
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
“Radyoloji çalışanları için sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı”
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Öğrencilerden Atatürk konulu tiyatro
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Alaca Engelliler Derneği yine sevindirdi
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
Platin Sağlık öğrencilerinden lösemi duyarlılığı
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim