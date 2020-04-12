Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

“Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkarın Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanması için çağrıda bulundu. Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran esnafın Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmak için bulunduğu ildeki İŞ-KUR’ a başvuru yapması gerektiğini anlatan Bendevi Palandöken, “Hiç kimse kısa çalışma ödeneğinden ben yararlanamıyorum diye karar vermesin. Zarar gören, işyerini kapatan her esnaf mutlaka müracaat etsin” dedi.

“Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkarın Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanması için çağrıda bulundu. Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran esnafın Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmak için bulunduğu ildeki İŞ-KUR’ a başvuru yapması gerektiğini anlatan Bendevi Palandöken, “Hiç kimse kısa çalışma ödeneğinden ben yararlanamıyorum diye karar vermesin. Zarar gören, işyerini kapatan her esnaf mutlaka müracaat etsin” dedi.

12 Nisan 2020 Pazar 22:33
“Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli”

“İŞVERENLER ÇALIŞANLAR ADINA BAŞVURU YAPMALI”

Kapsamı genişletilen kısa çalışma uygulamasıyla sigortalılara 3 ay süreyle ödeme yapılacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüs Covid 19 küresel salgını nedeniyle ülkemizde en çok mağdur olan kesim esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve diğer işçilerdir. Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Uygulama kapsamında, yapılması gereken zaman kaybedilmeden İŞ-KUR İl Müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için de geçerli. Bu uygulamadan yararlanmak için esnaf ve sanatkarlarımızın yanında çalıştırdıkları işçileri adına, bağlı bulundukları ildeki İŞ-KUR’a başvuru yapmaları gerekiyor. Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği talep eden esnafımız bağlı olduğu İŞ-KUR birimine elektronik posta yoluyla başvuru yapabilir” diye konuştu.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
97 kişi hayatını kaybetti
97 kişi hayatını kaybetti
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
Güngörmüşler Konağı bitmek üzere
Güngörmüşler Konağı bitmek üzere
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim