“Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli”

“İŞVERENLER ÇALIŞANLAR ADINA BAŞVURU YAPMALI”

Kapsamı genişletilen kısa çalışma uygulamasıyla sigortalılara 3 ay süreyle ödeme yapılacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüs Covid 19 küresel salgını nedeniyle ülkemizde en çok mağdur olan kesim esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve diğer işçilerdir. Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Uygulama kapsamında, yapılması gereken zaman kaybedilmeden İŞ-KUR İl Müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için de geçerli. Bu uygulamadan yararlanmak için esnaf ve sanatkarlarımızın yanında çalıştırdıkları işçileri adına, bağlı bulundukları ildeki İŞ-KUR’a başvuru yapmaları gerekiyor. Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği talep eden esnafımız bağlı olduğu İŞ-KUR birimine elektronik posta yoluyla başvuru yapabilir” diye konuştu.(Haber Merkezi)