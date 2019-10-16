“Esnaf, kendi geleceğine kendisi sahip çıkmalı”

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ettiğini ve oradaki hummalı çalışmaya şahit olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşgın, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda köhne dükkânlarda, altyapısı yeterli olmayan, sağlık koşullarına uygun olmayan, güvenlikli olmayan işyerlerinde iş yapabilmenin, dükkânını tezgâhını geleceğe taşıyabilmenin ve karlılığı artırabilmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Çağa ayak uydurmak isteyen esnafın bu dönüşümü kendisinin yapacağını ya da yapanlara destek olmaktan başka çaresinin olmadığını vurgulayan Aşgın, “Esnafımız dönüşümün ısrarla takipçisi olacak. Çorum Belediyesi olarak bu dönüşümü sağlamak isteyenlere gölge olmayız, köstek olmayız. Esnaflarımız şunu unutmasınlar. Çalışma koşulları daha iyi olan işletmeler daha çok kazanırlar. Devasa firmaya mı dönüşmek istiyorlar, yoksa köhne işyerlerinde yok olmak mı istiyorlar buna kendileri karar verecekler” dedi.

Esnafların kooperatifler kanalıyla yapılan yeni işyerlerinin takipçisi ve destekçisi olmaları gerektiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aşağı Sanayi Sitesi’nin taşınma süreci konusuna da değindiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediye Başkanı adayıyken esnaflarla birlikte çalışacağıma söz vermiştim. Çünkü esnaf çocuğu olduğumu ve kendimin de uzun süre esnaflık yaptığımı her platformda dile getirmiştim. Öncelikle bu sözümün arkasında olduğumu söylemek isterim. Şehrimizde esnaflık yapan, ticaretle uğraşan ciddi bir kitle var. Organize Sanayi Bölgemiz çok güçlü, Küçük Sanayi Sitemiz çok güçlü. Şehir içerisindeki esnafımız çok güçlü. Esnafımız ve ticaret erbabımız her gün besmeleyle işyerlerini açarak helal kazanç peşindeler ve hepsinin de şehrimize büyük katkıları var.

Şehrimiz, bölgesinin yıldızıysa bunu ticaret ve sanayi erbabımıza borçluyuz. Esnafımız büyüyor elhamdülillah. Küçük Sanayi Sitesi’nde ki işyeri küçük geliyor ve Organize Sanayi Sitesi’ne taşınma ihtiyacı hasıl oluyor. Bunlar şehrimizin ticareti açısından çok güzel gelişmeler. Bu yönüyle de biz esnafımızla gurur duyuyoruz.

Tabi bu aşamada işyerleri büyük önem arz ediyor. İşyerlerinin yapım aşamasında da kooperatiflerimiz önemli rol oynuyor. Esnaflarımızın işyeri ihtiyaçlarına merhem olan tüm kooperatiflerimizin yanındayız.

“AŞAĞI SANAYİ TAŞINACAK”

Aşağı Sanayi Sitesi’nin taşınması ile ilgili yıllardır kamuoyunda oluşmuş bir talep var. Bu talebi de göz ardı edemeyiz. Oy kaybı ihtimalini göz önünde bulundurmak pahasına bu taşınma işini sağlamak için gayret ve çaba gösteriyoruz ve göstereceğiz. Belediye Başkanı adayıyken risk alarak söylediğimizin Belediye Başkanı olduktan sonra da arkasında durmak zorundayız. Ocak ayından itibaren Aşağı Sanayi Sitesi’nde yeni imar planına uygun bir şekilde alt yapı çalışmalarına başlayacağız. Arkadaşlarımız da tebligatlara başlayacaklar. Biz arzu ediyoruz ki esnafımız mağdur olmasın. Bu geçiş sürecinde de yardıma ihtiyacı olan esnaflarımızın mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kuşkuları olmasın. Kimsenin işlerini aksatmasını, zarar görmesini asla arzu etmeyiz.

Kooperatiflerimize gelince. Kim taş üstüne taş koyuyorsa, esnafımız için bir gayretin içerisinde ise, esnaflarımızın yarasına bir merhem olmak niyetindelerse, aşkla çalışıyorlarsa bizde aşkla yanlarında olmaya çalışacağız.

“ESNAFIMIZ SAĞLIKLI ORTAMLARDA ÇALIŞMALI”

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni gezdim ve orada yapılan hummalı çalışmaya şahit oldum. Esnaflarımızın biran önce daha sağlıklı ve daha güvenli ortamlarda çalışma ortamlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Esnafımız kendi geleceğine sahip çıkmalı ve kendisine sunulan bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Köhne dükkânlarda, altyapısı yeterli olmayan, sağlık koşullarına uygun olmayan, güvenlikli olmayan işyerlerinde içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda iş yapabilmek, dükkânını tezgâhını geleceğe taşıyabilmek, karlılığını artırabilmek mümkün değil zaten. Esnafımız bu çağa ayak uydurmak istiyorsa bu dönüşümü kendisi yapacak ya da yapanlara destek olacak. Dönüşümün ısrarla takipçisi olacak.

Çorum Belediyesi olarak bu dönüşümü sağlamak isteyenlere gölge olmayız, köstek olmayız. Esnaflarımız şunu unutmasınlar. Çalışma koşulları daha iyi olan işletmeler daha çok kazanırlar. Devasa firmaya mı dönüşmek istiyorlar, yoksa köhne işyerlerinde yok olmak mı istiyorlar buna kendileri karar verecekler. Esnafımız kooperatifler kanalıyla yapılan yeni işyerlerinin takipçisi ve destekçisi olmalılar. İşyerlerinin tamamlanması için gerekirse bizi sıkıştırarak biran önce işyerlerine kavuşmanın derdinde olmalılar.”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaretinde ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Kooperatif Müdürü Yaşar Kirişçi, Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nurullah Müstet, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ile Kooperatif Yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)