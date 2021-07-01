Esnaf Kefalet’te iki adaylı kongre bugün

Kongrede Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 36 yıllık Başkanı Vedat Canbek ile birlikte Aşçı ve Lokantacılar Odası eski Başkanı İsmet Çıtak başkanlık için yarışacak.

Başkanlık divanının seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak kongrede 2018-2020 gelir-gider ve bilançolar okunarak ibra edilecek. 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanacağı kongrede gündemde bulunan bazı konular görüşülerek karara bağlanacak.

Daha sonra ise 3 yıllığına Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimine geçilecek. Kongrede 4 bin 200 kooperatif üyesinin oy kullanması bekleniyor.

(Haber Merkezi)

