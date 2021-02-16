Esnaf, kardan mezar yaptı, başında dua etti

Hem pandemi hem de soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla işleri düşen esnaf, 14 Şubat sevgililer gününde de umduğunu bulamayınca kardan adam yerine kardan mezar yaparak vakit geçirdi.

Kent merkezinde Çağdaş Can isimli esnaf, işyerinin önünde 1.5 metre boyundaki kardan mezar yaptı ve mezara da “Esnaf Öldü” yazdı. Kardan mezarı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. (Haber Merkezi)