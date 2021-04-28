“Esnaf kapanıyorsa banka da kapansın ki ödeme ertelensin”

Bayram haftası alışverişi için mal alan esnaf, “Malımız elimizde kalacak, bu borçları nasıl ödeyeceğiz?” diye feryat ederken, bir yandan da bankaların ve tahsilat yapan kamu kurumlarının açık olmasına tepki gösteriyor.

Şikayetlerini gazetemize ileten bazı işyeri sahipleri, “Esnaf kapanıyorsa, bankalar da kapanmalı ve borç ödemelerimiz bayram sonuna kalmalı. İşyerimiz kapalı iken nasıl borç ödeyelim? Biz devlet desteği beklerken, bir de satış yapamadan borç ödemek zorunda bırakılıyoruz” ifadesini kullandılar.

Hükümet artan vakalar nedeniyle 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararı aldı, ancak bu dönemde kapalı kalacak işyerleri ve çalışanlar için hiçbir yeni destek açıklamadı. Kapanmadan ekonomik olarak en çok etkilenecek olan ayakkabıcısından konfeksiyoncuya, kırtasiyeciden terziye kadar işyerleri kapanacak esnaf destek bekliyor.

Tam kapanmanın küçük esnafı derinden etkilediğini dile getiren esnaf Levent Artun, “Olan küçük esnafa oldu. Küçük esnaf yavaş yavaş bitiyor, büyüklere hiçbir şey olmuyor. Büyük firmalar devlete konkordato çekiyor, yoluna gidiyor, küçük esnaf ne yapsın. Kredi borçlarını ertelediklerinde tekrar faiz uyguluyorlar her türlü küçük esnaf mağdur oluyor” dedi.

‘DEVLET YARDIM ETSİN’

Salgın nedeniyle sadece vatandaşın zor durumda olduğunu söyleyen Ali Avcuoğlu, “Ekmek alacak parası olmayan insanlar var. Esnafın borçları ertelense iyi olur. Devletten yardım etmesini bekliyoruz. Küçük esnaf ölmesin, kapanıp gitmesin. Devlet yardım ederse kendini toparlar. İnşallah tam kapanmayla birlikte hastalık da biter. Herkes işine gücüne bakar” cevabını verdi.

‘VERGİMİZ, KİRAMIZ, KREDİLERİMİZ VAR’

1,5 – 2 senedir zaten iş yapamadığından dert yanan esnaf Gazi Çeliker, “Vergimiz, kiramız, ödemelerimiz, kredilerimiz, kart borçlarımız var. Tüm ödemelerimizin ertelenmesini istiyoruz. Esnafın bir sürü derdi var, Esnaf Kefalet’ten kredi çekmişiz, ödemesi duruyor, kredi kartıyla mal aldık, hepsi ayrı ayrı sıkıntı. Tek temennimiz şu hastalığın bir an önce bitmesi ve önümüze bakmamız” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

