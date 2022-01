Esnaf, kan bağışı için sıraya girdi

Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde kan bağışı için sıraya giren sanayi esnafına ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban da eşlik etti. Yaklaşık 7 saat süren kan bağışında çok sayıda ünite kan toplandı.

Kan bağışına destek olan tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Kızılay, sadece ülkemiz sınırları içinde değil dünyanın her bölgesinde, her türlü felaket karşısında insanlara yardım ederek büyük takdir görmüş, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma özelliğini tüm dünyaya göstermiş çok önemli bir kurumumuzdur” dedi.

Kızılay tarafından açılan yardım kampanyalarına destek olmanın sorumlu her yurttaşın görevi olduğuna vurgu yapan Gür, sağlıklı vatandaşların Kızılay'ın kampanyalarına kan vererek destek olmasının ise topluma örnek olacak bir davranış olduğunun altını çizdi.

Başkan Gür, "Bizde toplumda farkındalık oluşturmak ve kara gün dostu Kızılay'ın kan stokuna katkıda bulunmak amacıyla Birlik olarak kan bağışı gerçekleştirdik. Buradan tüm vatandaşları ırk, dil, din, mezhep ve inanç ayrımı yapmaksızın yardıma muhtaç olanlara başarıyla hizmet veren Kızılay'a katkı sağlamaya ve kan bağışlarında bulunmaya davet ediyorum. Bu bağlamda kara gün dostu Kızılay'ımıza kan bağışında bulunan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Recep Gür ayrıca, kan bağışı sırasında esnaflara sıcak çorba ikramında bulunan Çorum Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür etti.

(Haber Merkezi)