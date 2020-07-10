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“Esnaf için yeni bir ekonomik paket hazırlanmalı”

Pandemi nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK primleri ile Nisan, Mayıs ve Haziran döneminin muhtasar ve KDV ödemelerinin 6’şar ay süreyle ertelendiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Temmuz ayından itibaren vergi ve SGK primlerinin ödemeleri yeniden başlıyor.

Güncel 10.07.2020, 15:57
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“Esnaf için yeni bir ekonomik paket hazırlanmalı”

Ancak esnafımız daha belini doğrultamadı ve bu borçları ödeyecek durumda değil. Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar ödenmesi gereken vergi ve primler 2021 yılından başlamak üzere taksitle ödenecek şekilde ertelenmeli” dedi.

“ÜRÜNLER TEZGAHTA KALDI”

Esnafın tek borcunun kamuya olmadığının altını çizen Palandöken, “Pandemi öncesinde satın alınan ürünler kapatılan işyerlerinin tezgahında kalırken bu ürünler için verilen çek ve senetler esnafımızın üzerinde çok büyük bir yük oldu. Esnafımız satılmayan malın parasını ödemek zorunda kaldı. Ödeyemeyenler ise icra korkusuyla başbaşa. Bununla beraber ödenemeyen kiralar için tahliye talep edilememekle beraber bu kiralar için de icra işlemleri başladı. Esnafımızın işleri pandemi öncesi gibi değil. Lokantalar, kafeler, kahvehaneler, berberler, kuaförler pandemi öncesi gibi iş yapamıyor. Halen çok sayıda insan virüs endişesiyle haklı olarak dışarıdan yemek yemiyor veya berbere gitmiyor. Bu işyerlerini işleten esnafımız ise her şey normale dönmüş gibi çok sayıda mali yükü ödemekle karşı karşıya. Böyle bir durumda vergi ve prim ödemelerinin altından kalkılması mümkün değil. Bu ödemeler 2021 yılına kadar ertelenmeli” şeklinde konuştu.

“BORÇLAR 60 AY VE FAİZSİZ ERTELENMELİ”

Ertelenen vergi ve prim ödemelerinin Ekim ayında başlayacağını belirten Palandöken, “2,5 ay sonra esnafın mali yükü 3 kat artmış olacak. Esnaf borçlarının hiçbirisini ödeyemez noktaya gelecek. Bu nedenle birikmiş vergi ve prim borçlarının 60 ay vadeyle faizsiz olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor. Ayrıca, kredi ödemelerinde sorun yaşayıp borçlarını ödediği halde kara listede olan esnafımız yeniden kredi alamadığı için işyerini kapatmak zorunda kalıyor. Pandemi döneminde borcu olmayan esnaf kalmadı. Dolayısıyla esnafın neredeyse tamamına yakını kara listede. Bu nedenle acilen bankalarca uygulanması zorunlu olan bir sicil düzenlemesi yapılmalıdır. Sicil düzenlemesiyle beraber vergi ve prim borcu yapılandırması getirilmesi halinde esnafımız eski günlerine yeniden dönebilir. Devletimiz de en az 50 milyar liralık gelir tahsil etmiş olur” sözlerine yer verdi.

“ESNAFIN BORÇLARI 2021 BAŞINA KADAR ERTELENMELİ”

Pandemi döneminde destek için esnafa verilen kredilerin de geri ödeme sürelerinin başladığını belirten Palandöken, “Satıcılara yapılacak ödemeler, çekler, senetler, vergi ve prim borçları, birikmiş kira borçları derken kredi ödemeleri de başlıyor. Esnaf yüzde 30 kapasiteyle çalışırken bu borçları ödeyemez. Ödeme süresi gelen krediler de diğer borçlar gibi en az 2021 başına kadar ertelenmeli. Tüm bu borçlar düşünüldüğünde esnafa özel yeni bir ekonomik paket hazırlanmalı. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlar uzun vadeli ve faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalı. Ödeme süresi 2021’den başlatılmalı. Aynı pakette vadeleri gelen ve geçmiş olan kredi ödemeleri de ertelenerek 2021’den itibaren taksitle ödeme imkanı getirilmeli. Uygulanması zorunlu olan sicil düzenlemesi yapılmalı. Ödenemeyen çek, senet ve kira borçları için yeni bir kredi paketi hazırlanmalı” şeklinde konuştu.

#TESK Genel Başkanı #Bendevi Palandöken #Esnaf için yeni bir ekonomik paket hazırlanmalı
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