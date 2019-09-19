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Esnaf, huzurevi sakinlerini unutmadı

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından bu yıl 32’ncisi kutlanan Ahilik Haftası kapsamında huzurevlerinde barınan yaşlılar ziyaret edilerek, gönülleri alındı.

Esnaf, huzurevi sakinlerini unutmadı

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından bu yıl 32’ncisi kutlanan Ahilik Haftası kapsamında huzurevlerinde barınan yaşlılar ziyaret edilerek, gönülleri alındı.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:40
Esnaf, huzurevi sakinlerini unutmadı

ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Yılın Ahisi Ethem Kıdıkoğlu, beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı esnaf odası başkanları ile birlikte ilk olarak Vali Atıl Uzelgün Huzurevi’ni ziyaret ederek, burada barınan yaşlılarla bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’ne geçen heyet, yaşlılara hal hatır sordular, onların hayır duasını aldılar.

Bu arada Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse öncülüğündeki oda üyesi berber ve kuaför esnafı huzurevi sakinlerini tıraş ederken, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ise yaşlılara meyve ikramında bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, hepimizin bir gün yaşlanacağını belirterek, huzurevi sakinlerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.

(Haber Merkezi)

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