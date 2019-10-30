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Esnaf, geçit törenine renk kattı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü Çorum’da coşkuyla kutlandı.

Esnaf, geçit törenine renk kattı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü Çorum’da coşkuyla kutlandı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 03:12
Esnaf, geçit törenine renk kattı

Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama törenine ise Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a bağlı esnaf odaları, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da damgasını vurdu.

ÇESOB’a bağlı esnaf odaları araç geçişi ile kutlamalara renk katarken, ayrıca Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Per. Albay Çetin Öcal’a çiçek takdim edildi.

Törene katılan binlerce Çorumlu vatandaşın ilgiyle takip ettiği kutlamalarda ÇESOB Başkanı Recep Gür önderliğinde toplu olarak kortej geçişi de yapan Esnaf Odası Başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku içerisinde kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadılar.

Başkan Gür ayrıca, tören sonunda Kutlama Komitesi üyelerini kutlamayı ihmal etmedi.

(Taner ŞİMŞEK)

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