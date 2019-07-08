“Esnaf faizsiz cansuyu kredisi bekliyor”

Esnafa nefes aldıran sıfır faizli cansuyu kredisinin en son 10 yıl önce verildiğini belirten ve 2milyon esnaf ve sanatkarın ekonomideki dalgalanmalardan en çok etkilenen kesim olduğunu bildiren palandöken, “Elektrik, su, doğalgaz faturalarında esnafa özel bir tarife olmaması, birçok kalemde ödenen vergiler, çevresinde yan yana açılan zincir marketler gibi birçok nedenle baş etmeye çalışıyor. Bunlarla birlikte halen veresiye defteri de kullanan birçok esnafımız var. Dolayısıyla nakit sıkıntısı, gün sonunda elde etmesi gereken kazancı sağlayamıyorlar. Bu da esnafa ekonomik bir dalgalanmada olumsuz etkinin direkt yansımasına neden oluyor. Bununla birlikte gelişen teknolojik büyümeye de ayak uydurmakta zorluk çekiyorlar. Tüm bu sorunlarla baş etmeye çalışırken özellikle şu dönemde bir cansuyu kredisi esnafı büyük oranda rahatlatır. Sıfır faizli ve uzun vadeli cansuyu kredisi en son 2008 yılında verilmişti. Yine devletimiz ve bankalar bu çağrıya kulak vermeli ve anayasamızda da olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı” ifadelerini kullandı.

“Esnafı krediye kavuşturmak için kara liste sorunu da halledilmeli”

Esnafın krediye yönelik sorunlarından birisinin de kara liste olduğunu vurgulayan Palandöken, “Esnaf krediye kolayca ulaşamıyor çünkü bunun en önemli nedeni kara liste. Her fırsatta dile getirdiğimiz sicil affının uygulanması ile kredi imkânlarından faydalanan esnaf kendisi rahat ettiğinde ekonomi de vatandaş da rahat eder. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı. Çünkü mali sicilinden dolayı, borcu olmayan esnafın kredi imkânlarından yararlanamaması haksızlık. 2019 yılı içinde hızla toparlanmaya çalışan ekonomimizin esnafın da büyümesine ihtiyacı var. Bu kredilerde 280 bini aşkın kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının bu kalkınmaya çok büyük faydası olacaktır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)