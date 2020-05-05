“Esnaf ekonominin en ön saflarında yerini almalı”

“ESNAFIMIZ YENİDÜNYA DÜZENİNE AYAK UYDURMALI”

Korona virüs sonrasında hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüsle mücadele döneminde mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin belirli kurallara uymak kaydıyla yakın zaman içerisinde kısmi zamanlı açılması için Cumhurbaşkanımıza talebimizi ilettik. Kısa süre içerisinde talebimizin değerlendirilerek harekete geçileceğini umuyoruz. Ancak esnaf ve sanatkarlar camiası olarak yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gayet iyi biliyoruz. Nasıl ki geçmişte yaşanılan krizlerden ders çıkararak bu günlere geldiysek bu kapsamda korona virüsün verdiği mesajları da iyi okumalıyız. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm iş yerleri dijitalde ve e-ticarette dünyayı takip ederek kendini güncellemeli. Yeni dünya düzenine ayak uydurmak için gerekli teknik alt yapı sağlanmalı” diye konuştu.

“MAHALLE ESNAFININ ÖNEMİNİ HERKES KAVRADI”

Öte yandan karantina döneminde mahalle esnafının öneminin daha iyi kavrandığını ifade eden Palandöken, “Korona virüsle mücadele ederken evde kaldığımız dönemde hayati ihtiyaçların en kısa sürede ve pratik şekilde sağlanabilmesinde mahalle esnafının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bundan sonraki dönemde esnaf ve sanatkarlarımızın varlığını sürdürebilmesi için geliştirilmesi ve korunması şart. Normale dönüş sürecinin daha iyi bir yeni normal olabilmesi için esnafımız var gücüyle çalışmaya hazır. Özellikle kapanan iş yerleri tekrar açılmaya başladığı zaman bir anda geçmişteki gibi çalışmak mümkün olmayacak. Kademeli olarak eskiye dönülürken ikinci bir virüs dalgasının yaşanmaması için iş yerlerinde kişisel koruyucu donanım temin edilmeli. Gerekli risk değerlendirmeleri çok iyi yapılmalı ve bu konudaki Ar-Ge çalışmaları hızlandırılmalı” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)