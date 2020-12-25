“Esnaf destekleri dar kapsamlı ve yetersiz”

Tahtasız, esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin ödeme zamanının geldiğini, ancak kısıtlamalar ve virüs salgınının devam etmesi nedeniyle iş yapamadıklarını, kredi ödemeleriyle birlikte sosyal güvenlik primlerinin pandemi sürecinin sonuna kadar ertelenmesini ve süreç sonunda esnafın ödeme gücüne göre yeniden yapılandırılmasını talep etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe ve köy ziyaretlerinin yanı sıra her fırsatta esnaf ve sanatkarları da ziyaret eden CHP’li yöneticiler, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak çözüm için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Tahtasız, toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı sorunları yerinde tespit ettiklerinin altını çizerek, çözüm önerileri geliştirdiklerini ve tüm bunları dosya haline getirdiklerini, ilgili, yetkili makamlara ileterek çözümünün takipçisi olacaklarını söyledi.

GENİŞ KAPSAMLI ESNAF ZİYARETİ

Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler Kale Mahallesi’nde başta Cengiz Topel Caddesi, Milönü, Yüzüncü Yıl Çarşısı olmak üzere geniş bir alanda esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnafın ve halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi alan, pandemi sürecinde yaşanan sorunları tespit eden CHP heyeti, esnafı hayırlı işler, bereketli kazançlar temenni etti.

Tahtasız, “Esnafın iflahı kesildi, artık nefes alamıyor. Koronavirüs için tedbirler elbette ki gerekli ancak esnafın ve işçinin halini de göz önünde bulundurarak bu kesime ekonomik destek vererek tedbirleri uygulamalıyız. Sokağa çıkma kısıtlaması esnafı daha çok zor durumda bıraktı” diye konuştu.

DESTEK PAKETİNDEN ESNAFIN TÜMÜ YARARLANMALI

Esnaf ise gerek koronavirüs salgını, gerek ekonomik durgunluk, gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini bildirerek, “Hükümet artık esnafın sesini duymalıdır. Büyük bir çıkmaza sürükleniyoruz. Pandemi sürecinden sadece belirli esnaf kesimi değil, tüm esnaf ve sanatkarlar etkilendi. Esnafın tümünü kapsayacak şekilde bir destek paketi oluşturulmalıdır. Acilen Türkiye’de gerekli önlemler alınarak, işçinin, esnafın giderleri karşılanmak suretiyle 14 tüm tam sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır” dediler.

“ESNAF BAKANLIĞI KURULMALI”

CHP’nin çözüm önerilerini de paylaşan Tahtasız, esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için “Esnaf Bakanlığı” kurulmasının şart olduğunu savundu. (Haber Merkezi)