Esnaf destek bekliyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a 12 maddelik yeni talep listesi sundu. Palandöke’nin sunduğu 12 maddelik talep listesi şu şekilde oluştu.
• Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,
• Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,
• Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,
• Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,
• Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,
• Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,
• Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,
• Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması,
• Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi,
• Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara Covid- 19 aşısında öncelik tanınması,
• Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı,
Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkârlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır. (Haber Merkezi)