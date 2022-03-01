Son Dakika

Esnaf dayanışması ile herkes para kazanacak

Karabacak Mobilya, esnaf dayanışması içinde “para mevsimi”ni başlatıyor.

Güncel 01.03.2022, 19:35
20
Esnaf dayanışması ile herkes para kazanacak

Mobilya sektörünün güçlü isimlerinden, Çorum’un köklü firması Karabacak Mobilya, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile işbirliği yaparak “Para Mevsimi” adlı bir kampanya başlattı.
“Kazan-Kazan” parolasıyla başlatılan kampanya, esnafa da, alışveriş yapan müşteriye de avantaj sağlayacak.
Kampanyanın tanıtımı amacıyla Armina Otel’de geniş kapsamlı kahvaltı programı düzenlendi.
Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “düğün mevsiminde hepinizin işini kolaylaştıracağız. Zor günleri birlikte atlatacağız. Gümbür gümbür para dağıtacağız” diyerek sürpriz kampanya hakkında bilgiler verdi.


HEYECANLA KARŞILANDI,
Tanıtım ve kahvaltı programına; Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Seval Demirci, Karabacak ailesi ve oda üyeleri katıldı.
Karabacak Mobilya Kurucusu Sadık Karabacak, oğlu Ali Karabacak ve torunları Berkan ve Emre ile diğer aile fertlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa ilgi ve katılım üst seviyede olurken, kampanyanın içeriği heyecanla karşılandı.
Bülent Özkömürcü’nün sunumunda gerçekleştirilen kahvaltı ve tanıtım programı, sektör temsilcilerinin buluşmasına vesile oldu.


KARABACAK’A PLAKET
Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, oda üyelerine yönelik ilgi ve katkısı, desteği nedeniyle Ali Karabacak’a plaket vererek tüm Karabacak ailesine teşekkür etti.
Çağlayan, programa katılan tüm oda başkanları ve üyelere de teşekkür ederek, dayanışma, işbirliği halinde hizmete devam edeceklerinin altını çizdi.
KARABACAK MOBİLYA 40. YILINI KUTLAYACAK
Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Karabacak, 6 mağazayı bünyesinde barındıran Karabacak Mobilya şirketi hakkında tanıcı bilgiler vererek önümüzdeki Haziran ayında 40. yıl kutlamaları için hazırlık yaptıklarını söyledi. 


“MESLEĞİME DOKUNMA” KAMPANYASINA DESTEK
Çorum Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Seval Demirci ise güzellik uzmanlarının “mesleğime dokunma” çağrısına Çorum’dan destek verilmesini sağladı.
Programa katılanlar hep birlikte ayağa kalkarak, “mesleğime dokunma” diye seslenerek güzellik uzmanlarının seslerini duyurmak amacıyla İstanbul’da yaptığı basın açıklamasına destek verdi. Demirci, güzellik salonlarının bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirdi.
GÜR’DEN TEŞEKKÜR
ÇESOB Başkanı Recep Gür ise organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ederek, esnafın yanında yer alan Karabacak Mobilya’yı kutladı. ÇESOB Başkanı Gür, “mesleğime dokunma” çağrısına TESK’in de destek verdiğini, sorunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturulacağına inandığını belirterek, “meslek bizim, esnaf da biziz. Geleceğimize, mesleğimize sahip çıkacağız” diye konuştu.


 “ESNAFA GÜMBÜR GÜMBÜR PARA KAZANDIRACAĞIZ”
Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ise berber, kuaför, güzellik uzmanı ve düğün sektörünü içerisine alan diğer esnaf gruplarına yönelik geniş çaplı bir kampanya başlattıklarını belirterek, “içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. 40. Yılını kutlamaya hazırlanan Karabacak Mobilya olarak gücümüzü, enerjimizi Çorum esnafı ile paylaşıyoruz. Kazan-kazan sistemi ile sizlere gümbür gümbür para kazandıracağız. Siz varsınız diye biz varız” şeklinde konuştu. 
Ali Karabacak, düğün mevsiminde tüm esnafın ve düğün yapacak gençlerin işini kolaylaştıracaklarını açıklayarak, “düğün yapacak olan ve henüz eşyasını almamış gençleri firmamıza yönlendirin, özel kampanyamızdan yararlandıralım. Kazancımızı birlikte paylaşalım, dayanışma içinde olalım. Herkes para kazansın, herkesin işi kolaylaşsın” dedi.


E - TİCARETİN PARLAYAN YILDIZI MOLERON OLACAK
Ali Karabacak, tohumları Çorum’da ekilen ve zemini ilimizde atılan Moleron şirketinin giderek büyüdüğünü bildirerek, yakında yeni sürprizlerle Çorum halkının karşısında olacaklarını vurguladı.
Türkiye’de e ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron’un da yönetim kurulu başkanı olan Ali Karabacak, moleron.com’un yakın bir zamanda ülkemizde e ticaretin parlayan yıldızı olacağını, 81 ilde 81 bayilerinin bulunduğunu bildirdi.
Karabacak’ın konuşması, katılımcıların yoğun alkışları ile desteklenirken, esnaf ise anlamlı bir kampanyaya imza atan Karabacak ailesini tebrik etti.


(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@