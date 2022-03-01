Esnaf dayanışması ile herkes para kazanacak

Mobilya sektörünün güçlü isimlerinden, Çorum’un köklü firması Karabacak Mobilya, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile işbirliği yaparak “Para Mevsimi” adlı bir kampanya başlattı.

“Kazan-Kazan” parolasıyla başlatılan kampanya, esnafa da, alışveriş yapan müşteriye de avantaj sağlayacak.

Kampanyanın tanıtımı amacıyla Armina Otel’de geniş kapsamlı kahvaltı programı düzenlendi.

Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “düğün mevsiminde hepinizin işini kolaylaştıracağız. Zor günleri birlikte atlatacağız. Gümbür gümbür para dağıtacağız” diyerek sürpriz kampanya hakkında bilgiler verdi.



HEYECANLA KARŞILANDI,

Tanıtım ve kahvaltı programına; Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Seval Demirci, Karabacak ailesi ve oda üyeleri katıldı.

Karabacak Mobilya Kurucusu Sadık Karabacak, oğlu Ali Karabacak ve torunları Berkan ve Emre ile diğer aile fertlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa ilgi ve katılım üst seviyede olurken, kampanyanın içeriği heyecanla karşılandı.

Bülent Özkömürcü’nün sunumunda gerçekleştirilen kahvaltı ve tanıtım programı, sektör temsilcilerinin buluşmasına vesile oldu.



KARABACAK’A PLAKET

Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, oda üyelerine yönelik ilgi ve katkısı, desteği nedeniyle Ali Karabacak’a plaket vererek tüm Karabacak ailesine teşekkür etti.

Çağlayan, programa katılan tüm oda başkanları ve üyelere de teşekkür ederek, dayanışma, işbirliği halinde hizmete devam edeceklerinin altını çizdi.

KARABACAK MOBİLYA 40. YILINI KUTLAYACAK

Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Karabacak, 6 mağazayı bünyesinde barındıran Karabacak Mobilya şirketi hakkında tanıcı bilgiler vererek önümüzdeki Haziran ayında 40. yıl kutlamaları için hazırlık yaptıklarını söyledi.



“MESLEĞİME DOKUNMA” KAMPANYASINA DESTEK

Çorum Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Seval Demirci ise güzellik uzmanlarının “mesleğime dokunma” çağrısına Çorum’dan destek verilmesini sağladı.

Programa katılanlar hep birlikte ayağa kalkarak, “mesleğime dokunma” diye seslenerek güzellik uzmanlarının seslerini duyurmak amacıyla İstanbul’da yaptığı basın açıklamasına destek verdi. Demirci, güzellik salonlarının bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirdi.

GÜR’DEN TEŞEKKÜR

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ederek, esnafın yanında yer alan Karabacak Mobilya’yı kutladı. ÇESOB Başkanı Gür, “mesleğime dokunma” çağrısına TESK’in de destek verdiğini, sorunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturulacağına inandığını belirterek, “meslek bizim, esnaf da biziz. Geleceğimize, mesleğimize sahip çıkacağız” diye konuştu.



“ESNAFA GÜMBÜR GÜMBÜR PARA KAZANDIRACAĞIZ”

Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ise berber, kuaför, güzellik uzmanı ve düğün sektörünü içerisine alan diğer esnaf gruplarına yönelik geniş çaplı bir kampanya başlattıklarını belirterek, “içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. 40. Yılını kutlamaya hazırlanan Karabacak Mobilya olarak gücümüzü, enerjimizi Çorum esnafı ile paylaşıyoruz. Kazan-kazan sistemi ile sizlere gümbür gümbür para kazandıracağız. Siz varsınız diye biz varız” şeklinde konuştu.

Ali Karabacak, düğün mevsiminde tüm esnafın ve düğün yapacak gençlerin işini kolaylaştıracaklarını açıklayarak, “düğün yapacak olan ve henüz eşyasını almamış gençleri firmamıza yönlendirin, özel kampanyamızdan yararlandıralım. Kazancımızı birlikte paylaşalım, dayanışma içinde olalım. Herkes para kazansın, herkesin işi kolaylaşsın” dedi.



E - TİCARETİN PARLAYAN YILDIZI MOLERON OLACAK

Ali Karabacak, tohumları Çorum’da ekilen ve zemini ilimizde atılan Moleron şirketinin giderek büyüdüğünü bildirerek, yakında yeni sürprizlerle Çorum halkının karşısında olacaklarını vurguladı.

Türkiye’de e ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron’un da yönetim kurulu başkanı olan Ali Karabacak, moleron.com’un yakın bir zamanda ülkemizde e ticaretin parlayan yıldızı olacağını, 81 ilde 81 bayilerinin bulunduğunu bildirdi.

Karabacak’ın konuşması, katılımcıların yoğun alkışları ile desteklenirken, esnaf ise anlamlı bir kampanyaya imza atan Karabacak ailesini tebrik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

