"Esnaf çok zor durumda, acil önlem alınmalı"

Esnafa sahip çıkılması için çağrısını yineleyen Tahtasız, pandemi sürecinin getirdiği sıkıntıların yanı sıra kış mevsiminin şartlarının da insanları büyük bir çıkmazın içerisine sürüklediğini kaydetti.

Tahtasız, toplumda sosyal patlama yaşanmadan, esnaf ve işsiz kesim daha fazla yara almadan olumsuz gidişatın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, kış mevsiminde iş yapamayan esnafın mağdur duruma düştüğünü hatırlatarak, ısınma, kira, gıda, elektrik gibi temel giderlerin karşılanması için eğer emekli değilse veya başka bir geliri yoksa esnafa devlet tarafından karşılıksız işyeri açılana kadar en az 1 asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılmasını istedi.

Hükümetin bir kısım esnafa sağladığı desteğin artırılmasını, kapsamının genişletilmesini isteyen Tahtasız, “esnaf bir ülkenin geleceğidir, omurgasıdır. Esnafımıza sahip çıkmak ve ayakta kalmasını sağlamak zorundayız. Pandemi nedeniyle kapalı olan işyerlerinin gerekli tedbirler alınmak suretiyle bir an önce açılması sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Kahvehane, lokanta, restaurant, pastane, kantin gibi işletmelerin yaklaşık bir yıldır iş yapamadığının altını çizen Tahtasız, “Pandemiden de alınan tedbirlerden de en çok esnafımız etkilendi. 415 meslek kolundaki A’dan Z’ye tüm esnafımız gerek tamamen gerek yarı kapasitede kapanarak mart ayından bu yana bir türlü belini doğrultamadı. Öncelikle esnafın kendisine ve yanında çalışanları için asgari ücret düzeyinde nakit desteği, daha sonra kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gibi desteklerin verilmesi artık şart hale geldi” dedi.

Esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için “Esnaf Bakanlığı” kurulmasının şart olduğunu savunan Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirilmesini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanmasını istedi.

Esnafın kullandığı kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmesini talep eden Tahtasız, “esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerleri kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır. Pandemi sürecinde zarara uğrayan tüm esnafa kira desteğinin makul seviyelerde yapılması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Tahtasız, “Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir. Gündelik olarak çalışan ve evine ekmek götürme çabasında olan müzisyen, garson, komi, aşçı, bulaşıkçı gibi personele kış mevsimi de dikkate alınarak gereken destekler verilmelidir” ifadesini kullandı.