Esnaf çocuklarına jest
Demer Dershanesi ve Demer Koleji’nden pandemi nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan esnafa destek geldi.
Güncel 06.04.2021, 22:03
28
Dershane Müdürü Serkan İçbudak, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a nezaket ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Recep Gür’e pandemi nedeniyle sorun yaşayan üyelerine, üniversite hazırlık eğitimi konusunda indirim sözü verdi.
Konu hakkında bilgi veren İçbudak, “Bu zorlu süreçte varını, yoğunu çocuklarının geleceğine adayan esnaf arkadaşlarımıza, bu olağanüstü süreçte kurum olarak bizde destek veriyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, bu anlamlı desteklerinden dolayı Demer Dershanesi Müdürü Serkan İçbudak'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
parçalı bulutlu