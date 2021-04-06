Esnaf çocuklarına jest

Dershane Müdürü Serkan İçbudak, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a nezaket ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Recep Gür’e pandemi nedeniyle sorun yaşayan üyelerine, üniversite hazırlık eğitimi konusunda indirim sözü verdi.

Konu hakkında bilgi veren İçbudak, “Bu zorlu süreçte varını, yoğunu çocuklarının geleceğine adayan esnaf arkadaşlarımıza, bu olağanüstü süreçte kurum olarak bizde destek veriyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, bu anlamlı desteklerinden dolayı Demer Dershanesi Müdürü Serkan İçbudak'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

