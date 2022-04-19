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“Esnaf, çiftçi ve sanayiciye her türlü destek sağlanacak”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Osmancık’ta bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı, partinin sektörlere yönelik projelerini paylaştı.

Güncel 19.04.2022, 00:21
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“Esnaf, çiftçi ve sanayiciye her türlü destek sağlanacak”

Tahtasız ve beraberindekiler, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ ile Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Aker ile bir süre görüştü.

ESNAF BAKANLIĞI KURULMALI
Tahtasız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı’yı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, partinin esnaf ve sanatkarlara yönelik projelerinden bahsetti.
Tahtasız, esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için “Esnaf Bakanlığı” kurulmasının şart olduğunu savundu.
Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirilmesini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanmasını istedi.
Esnafın kullandığı kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmesini talep eden Tahtasız, CHP iktidarında esnafın çektiği kredilerin faizini tamamen sileceklerini ve ana parayı da yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceklerini kaydeden Tahtasız, ticaret erbabına kapsamlı bir sicil affı getireceklerinin altını çizdi. Tahtasız, esnaf destekleri sigortası fonu kuracaklarını, kira spotajını kaldıracaklarını, küçük esnafı koruyacaklarını, haksız rekabeti önleyeceklerini bildirdi. 
Tahtasız, “Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın bakmakla yükümlü oldukları ailelerin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeler yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız” diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZİN BORÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ”
Osmancık Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Ali Osman Şahiner ve yönetim kurulu üyeleri ile de görüşen Tahtasız, hem sorunlar hakkında bilgi aldı, hem de partinin çiftçiye, üreticiye yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları eleştiren ve tohum, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesinin çiftçiyi üretemez duruma getirdiğini ifade eden Tahtasız, CHP iktidarında tarımsal üretime her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
ŞOFÖR VE NAKLİYECİLERİN SORUNLARI ELE ALINDI
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Bilal Karatağ ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.
Tahtasız, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, partinin şoför ve nakliyeci esnafına yönelik projelerinden bahsetti.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ve aşırı pahalılığın esnafın belini büktüğünü dile getiren Tahtasız, CHP iktidarında nakliyecinin mazotunun ucuz olacağını kaydetti. “Belirli şartları sağlayan taşımacıların kullandığı mazot için destek vereceğiz. Paralı otoyol ve köprülerden geçiş ücretlerini makul seviyeye çekeceğiz” diyen Tahtasız, TIR plakaları da sınırlandıracaklarını söyledi. 
“Araçların yıpranma payı, akaryakıt maliyeti, şoför maliyeti gibi etkenler hesaplanarak kilometre başına asgari fiyat belirlemesi uygulamasını başlatacağız” diyen Tahtasız, çağın gereklerine uygun bir mevzuat çıkartacaklarını, Taşıma Yönetmeliği ve Karayolları Taşıma Kanununu çağın gereklerine uygun hale getireceklerini vurguladı.
Tahtasız, fahiş araç muayene fiyatlarını da indireceklerini belirtti.
OSMANCIK ESNAF KEFALET’E ZİYARET
Tahtasız ayrıca, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Recep Aker ile bir süre görüştü. Burada da esnaf ve sanatkarların sorun ve talepleri ele alındı.
Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Burhan Erdem ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.
Oda Başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

(Haber Merkezi) 
 

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