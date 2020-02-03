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“Esnaf-çiftçi , borç yapılandırılması ve sicil affı bekliyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarımsal destek kredileri ile esnafımızın kullanmış olduğu kredilerinin faiz oranlarının düşmesi olumlu. Fakat hem esnaf hem de çiftçi için, öncelikle geçmişe dönük borçların yapılandırılması, sonrasında ise sicil affı düzenlemesi gerekiyor” dedi.

“Esnaf-çiftçi , borç yapılandırılması ve sicil affı bekliyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarımsal destek kredileri ile esnafımızın kullanmış olduğu kredilerinin faiz oranlarının düşmesi olumlu. Fakat hem esnaf hem de çiftçi için, öncelikle geçmişe dönük borçların yapılandırılması, sonrasında ise sicil affı düzenlemesi gerekiyor” dedi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 00:31
“Esnaf-çiftçi , borç yapılandırılması ve sicil affı bekliyor”

Tarımsal destek kredileri ve esnaf kredi faizlerinin düşmesinin olumlu olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarımsal destek kredileri ile esnafımızın kullanmış olduğu kredilerinin faiz oranlarının düşmesi olumlu. Fakat hem esnaf hem de çiftçi için öncelikle geçmişe dönük borçların yapılandırılması, sonrasında ise sicil düzenlemesi gerekiyor. Aksi takdirde esnaf ve çiftçi kara liste sorunu yüzünden verilen kredilere ulaşamadıktan sonra, var olan borçlarını ödemekte zorlandığı süreçte faiz oranlarının düşmesinin hiçbir anlamı kalmıyor” dedi.

-“YAPILANDIRMA VE SİCİL DÜZENLEMESİNE İHTİYACI VAR”

Esnafa ve çiftçiye verilen desteklerin amacına ulaşabilmesi için öncelikle etkin sicil düzenlemesi ve yapılandırma getirilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıldan itibaren esnaf ve tarımsal kredilerde kamu bankaları kredi faizlerini düşürdü. Düşen bu faiz oranları esnafımız için de çiftçimiz için de olumlu bir karar. Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle esnafımızın kullanmış olduğu kredilerin faiz oranları da yüzde 6 ‘dan dan yüzde 4,5’e düştü. Ama öncelikle düşünülmesi gereken konu, esnaf ile çiftçinin bu imkânlardan faydalanıp faydalanamadığı. Bunun için de öncelikle mevcut borçlar için yapılandırma gelmeli. Ödemekte zorluk çekilen kredi borçları ödenebilir hale getirildikten sonraki en önemli adım sicil düzenlemesidir. Geçmişte ödenemeyen borçlar nedeniyle bir şekilde kara listeye alınmış esnafımız ve çiftçimiz sicil düzenlemesi ile bankaların inisiyatifine bırakılmadan kara listelerden çıkarılmalı. Çitçinin desteklenmesi demek esnafın da desteklenmesi demek. Çünkü tarladaki maliyetler ne kadar düşerse esnafın da tezgâhtaki fiyatları o kadar düşer” şeklinde belirtti.(Haber Merkezi)

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