Esnaf ÇESOB’ta bayramlaştı

Bayramlaşma törenine ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, merkez ve ilçelerdeki esnaf odalarının başkanları, esnaf ve sanatkarlar ile birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek de katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşarak kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Gür konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkarlar ile Çorum halkının bayramını kutlayan Recep Gür; “Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. ÇESOB her zaman oda başkanları ve esnafın hizmetindedir. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm esnafımızın bayramını kutluyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)