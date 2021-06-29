“Esnaf bundan sonraki süreçte toparlanacak”

15 Temmuz Şehirleri Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Ceylan, program bitiminde beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte Gazi Caddesi üzerinde vatandaşlarla ve öğrencilerle ülke ve Çorum gündemi üzerine sohbet etti. Yüksek Öğretim Sınavı’na giren öğrencilerle birlikte sınav sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Ceylan, cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafları da tek tek ziyaret ederek “hayırlı kazançlar” temennisinde bulundu. Yaşanan zorlu pandemi sürecinin artık el birliği ile geride kalacağını ifade eden Milletvekili Ceylan, her halanda kısıtlamaların kalkmaya başladığını ve esnafın bundan sonraki süreçte toparlanacağını belirterek, “Bu virüs belası sürekli mutasyona uğruyor. Yeni varyantlar birçok ülkede hayatı olumsuz etkiliyor. Kısıtlamalar kalksa bile tedbiri elden bırakmamak gerekiyor” diyerek esnafa maske ve mesafe çağrısında bulundu.

(Haber Merkezi)

