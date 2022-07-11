Esnaf, bayramlaşma geleneğini bozmadı

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, kooperatif yönetici ve personelleriyle bayramlaşan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki esnaf odası temsilcileri daha sonra Esnaf Odaları Birliği’ne geçti.

Burada gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan ve yöneticileri, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda, dernek ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Birlik yöneticileri tarafından ayakta karşılanan misafirler, daha sonra birbirleriyle bayramlaşarak, dostluklarını pekiştirdiler.

Bayramlaşma töreninin ardından bir teşekkür konuşması yapan Birlik Başkanı Recep Gür, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

ÇESOB’ta düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından Birlik Başkanı Recep Gür ve beraberindeki esnaf temsilcileri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine de katılmayı ihmal etmediler.