“Esnaf baş tacımız”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ulukavak Mahallesi ve Fatih Caddesinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Heyet, sorunlarının dinlenmesi ve soruna yönelik çözüm üretme amacı güden ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde, ekonomiyi ve esnafı etkileyen faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin konular gündeme geldi.

Esnaflardan bazılarının faiz oranlarının düşürülmesi ile ilgili teşekkürü üzerine konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Biz esnafımız ve vatandaşlarımızla her zaman iç içeyiz. Eğer esnafımızın bir sorunu varsa bunu çözüme ulaştırmak ve çözüm yolları üretmek bizim asli görevimiz. Çözüme ulaşma noktasında her zaman iç içe istişare halinde olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, “Her ne sorununuz varsa biz sizin için burada ve çözüm için meclisteyiz. Esnaflarımız bizim baş tacımızdır. Hükümetimiz tüm sorunların çözümüne yönelik politikalar üretiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan banka faiz oranlarının düşürülmesi bir nebze de olsa esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülke ekonomisinin kalkınmasına ve esnafımızın sorunlarının en aza indirgenmesi için çeşitli talimatlar vermiştir. Bizde yerelde bu politikalar doğrultusunda her zaman esnafımızla birlikte iç içe gönül gönüle olacağız” ifadelerine yer verdi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Esnaf, demek milletin can damarı demek. Biz ÇESOB olarak zaten sizler için var olan bir kurumuz. Kapımız esnafımıza her zaman sonuna kadar açık. Siz emeklerinizin karşılığını almayı, biz de bunun sevincini yaşamayı isteriz” dedi.

“ESNAFIMIZLA BİRİZ, BERABERİZ”

Daha sonra, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oda Başkanlarından oluşan heyet esnafla bir toplantı yaptı.

Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Merkez Elektrik & Aydınlatma Sahibi Erol Bozkurt’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Çorum’un ekonomik yapısına ilişkin fikir alışverişinde bulunarak birlik beraberlik mesajı verildi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sizin istekleriniz ve talepleriniz doğrultusunda bizim davranışlarımız şekillenir. Biz esnafımızla biriz ve beraberiz. Bu birlik ve beraberliği Allah bozmasın. Allah sizden razı olsun” dedi. (Haber Merkezi)