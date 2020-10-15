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Esnaf bankalardan ATM cihazı talep etti

Çorum’da Bahabey Caddesi Migros civarı ile başlayarak Ata Caddesi Rüstem Eren Parkı civarına kadar olan bölgede binlerce vatandaş ve esnaf yaşamasına rağmen hiçbir bankanın ATM’sinin bulunmaması tepki çekiyor.

Güncel 15.10.2020, 20:10
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Esnaf bankalardan ATM cihazı talep etti

Çorum’da özellikle Migros’un devamında İpek Taksi’ye kadar olan bölgede ve Ata Caddesi’ne dönüşten itibaren caddenin sonuna kadar hiçbir bankanın ATM cihazının bulunmadığını dile getiren bölge esnafı bu konuda hem kendilerinin hem de vatandaşların sıkıntı yaşadığını dile getiriyor.

Sürekli gelişen ve en az 50 bine yakın kişinin yaşadığını bölgede yüzlerce esnafın da bulunduğunu dile getiren vatandaşlar en ufak bir işlem için çarşıya gitmek zorunda kaldıklarını, İpek Taksi civarına konulacak ortak bir ATM cihazı sayesinde sorunun çözülebileceğini belirttiler.

Bahabey Caddesi üzerindeki faaliyet gösteren bölge esnafı da bankacılık işlemleri için en yakında olan Migros civarına veya Bahabey Caddesi’nin diğer ucundaki Çorum Valiliği civarına inmek zorunda kaldıklarını dile getirerek devlet veya özel bankalardan Bahabey Caddesi üzerine 1, Ata Caddesi üzerine de en az 1 tane ATM cihazı koymalarını beklediklerini ve bu konuda imza toplamak için harekete geçtiklerini vurguladılar.

(Haber Merkezi)

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