“Esnaf, Bakan Bey’in gözündeki ışığı arıyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin sürekli gözlerdeki ışıktan bahsederken, kendilerinin ise esnafın yüzünde endişe, kaygı ve umutsuzluk gördüklerini kaydeden Çabuk, yaptıkları esnaf ziyaretiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Sahada genel olarak esnafın sorunlarını sıralarsak;

Nakit akışının azaldığı, kredi kartı ile alışverişin arttığı, iş yerinde kullanılan enerji maliyetlerinin çok fazla olduğu ve yeri geldiğinde, bu maliyetlerin dahi karşılanamadığı, satılan ürünün tekrar alınmaya çalışıldığında, yerine koymakta çok zorlanılması hatta tekrardan aynı ürünü alıp, raflarına koyamaması, kira ücretlerindeki kontrolsüz artış nedeniyle birçok işyerinin kira ücretlerini karşılayamaması, maliyetlerin artık başa çıkılacak düzeyin çok ötesine geçmesinden dolayı, geleneksel aile iş yerlerinin kapatılıp, işyerlerinin kiraya verilmesinin düşünülmesi, çoğu zaman, çarşı, caddenin kalabalık olmasına rağmen, işyerlerinin kapısından içeri dahi kimsenin girmemesi.”

Çorum için ‘aşk’ ile çalışan iktidar partisinin bu şikâyetlerin ne kadarını yukarıya ilettiğinin merak edildiğini kaydeden Çabuk, “Yoksa sayın bakanın gözlerindeki ışığı sadece onlar mı görüyor? Buradan soruyoruz, Çorum esnafının şikâyetlerini siz de işitiyor musunuz? Bunlar için ne gibi çözüm önerileriniz var? Bu şikâyetleri karar mercilerine ulaştırıyor musunuz?

Gün geçtikçe ağırlaşan hayat şartlarında esnaf ve vatandaşımızın durumu daha kötüye gitmektedir. Bu durumun düzelmesi için gözlerde ışık değil, ‘liyakat’ içeren kadrolar ve yönetim sistemi gerekmektedir.

Osmanlı döneminde bazı dükkânların girişlerinde şu yazı yazardı; ‘Dükkân Kapusu Hak Kapusu Hakkına Yalvar Çeşmim Gibidir çeşmeleri Akmasada Damlar’. Esnafımız bu inançla her gün işyerini açmaya ve rızkını kazanmaya devam ederken, ülkeyi ve ili yönetenlerin esnafımızın işini kolaylaştırmak için üç maymunu oynamamalarını tavsiye ediyoruz.

Tüm Çorum kamuoyuna da ilan ediyoruz. Hiç beis yoktur ki bu sorunları liyakat, sorumluluk ve tecrübe ile aşacak ve tekrardan refah seviyesi yüksek bir Türkiye’yi tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Son olarak, tüm Çorum halkının mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik eder, hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederim” dedi.

(Haber Merkezi)