Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516

Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu

Çorum’da Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası” geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor. 

Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu

Çorum’da Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası” geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor. 

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:21
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor. 
Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramlarının Arife günlerinde bir araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor. 
Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası tarafından düzenlenen Arife duasında konuşan ÇorumEsnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi Arife duasında bir araya geldiklerini söyledi. 


Arife dualarının esnaf ve sanatkarlar tarafından yıllardır devam ettirilen bir gelenek olduğunun altını çizen ÇESOB Başkanı Gür, her Arife duasında esnaf ve sanatkarların bir araya gelerek bu mübarek günde hep beraber duasını yaptığını belirtti. Gür, Kurban bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti. 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, kurbanın yakınlaşmak anlamına geldiğini ifade ederek, Hz. İsmail’i insanlara hatırlattığını kaydetti. Hz. İsmail ile Hz. İbrahim arasındaki kıssadan bahseden Aşkın, orada ibret alınması gereken çok dersler olduğuna dikkat çekti. 
Kurban bayramını hatırlayıp Hz. İsmail’i ve ondaki o teslimiyet hatırlanmadığında Kurban bayramı ve kurbanın tam olarak anlamış sayılamayacağını dile getiren Aşgın, “Hz. İbrahim neyi kurban ediyordu. En sevdiğini kurban ediyordu. Bizde en sevdiğimiz ney malımız mı, mülkümüz mü. En sevdiğimiz neyse eğer Allah’ın yolunda bunları kurban edebilirsek kurbanın anlamını tam anlamış oluruz. Malımız mı vereceğiz. Fakiri fukarayı bu vesileyle gözeteceğiz” dedi. 
Birlik ve beraberlik mesajları da veren Başkan Aşgın, “Bize ihtiyaç olan birliktir, beraberliktir. Bu kubbenin altında, şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımız altında kardeşlik, huzur ve güven içerisinde birbirimize kenetlenerek yaşamaktır” diye konuştu. 
Arife duasına İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti il Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası Halil Taşkaldıran, esnaf ve sanatkarlar katıldı. 

İlgili Haberler
Kurbanlıklar bagajda taşındı
Kurbanlıklar bagajda taşındı
Kurban Bayramı namaz vakti saat 06:24
Kurban Bayramı namaz vakti saat 06:24
Sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi için ilave tedbirler
Sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi için ilave tedbirler
“Bayramlar toplumsal kaynaşmanın olduğu anlardır"
“Bayramlar toplumsal kaynaşmanın olduğu anlardır"
“Kurban paylaşımın bayramıdır”
“Kurban paylaşımın bayramıdır”
“Her türlü zorluğu ortak değerler etrafında kenetlenerek aşıyoruz”
“Her türlü zorluğu ortak değerler etrafında kenetlenerek aşıyoruz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim