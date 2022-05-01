Esnaf arife duasında buluştu
Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası” etkinliği esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor. Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor.
Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının Arife günlerinde bir araya geliyor. Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır sekteye uğrayan etkinlik pandeminin yavaşlaması ve yasakların kalkması ile birlikte yeniden büyük bir heyecanla yapıldı.
Bu kapsamda ilk olarak Arife Günü öğlen saatlerinde Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası ile Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası tarafından Arife Duası düzenlendi. Bu iki programa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda esnaf katıldı.
Arife Günü son dua ise İkindi Namazı sonrasında Çöplük Çarşısı içinde yapıldı. Çorum Saraçlar Ocağı ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından ayrı ayrı iki dua etkinliği düzenlendi. Bu programa da Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda esnaf katıldı
Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Müftü Muharrem Biçer’in duası ile devam eden etkinliğe katılan esnaf sanatkarlar bereket ve birlik beraberlik adına dua etti.
Öte yandan ilimizdeki esnaf sanatkarların ayrı ayrı düzenlediği Arife Duası etkinliğinin sayısının azaltılması konusu da bu yıl da gündeme geldi. Vali Çiftçi bu konuda bir çalışma yapılabileceğini söyledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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