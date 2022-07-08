Esnaf arife duasında buluştu

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının Arife günlerinde bir araya geliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır sekteye uğrayan program Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı’nda da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilk olarak Arife Günü öğlen saatlerinde Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Odası; Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası; Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası tarafından ayrı ayrı program düzenlendi. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri ile esnaf katıldı.

Arife Günü son dua ise İkindi Namazı sonrasında Çöplük Çarşısı içinde yapıldı. Çorum Saraçlar Ocağı ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından ayrı ayrı iki dua etkinliği düzenlendi. Bu programa da Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Müftü Muharrem Biçer, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda esnaf katıldı

Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Müftü Muharrem Biçer’in duası ile devam eden etkinliğe katılan esnaf sanatkarlar bereket ve birlik beraberlik adına dua etti.



(Volkan SINAYUÇ)

