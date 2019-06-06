Esnaf arife dualarında buluştu

Dualara Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, oda başkanları ve esnaf katıldı.

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Leblebici ve Kuruyemişçiler ile Saraçlar Ocağı’nda gerçekleştirilen dualarda birlik, beraberlik ve helal kazanç için dualar edildi.

Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan dualarda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, ülkede birlik beraberlik ve yardımlaşmanın öneminden söz etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yıllardır esnaf ve sanatkarın bir Ahilik geleneği olarak arife günleri bir araya gelerek birlik, beraberlik ve helal kazanç için dua ettiğini ifade ederek bu geleneğin devam etmesini dilediklerini kaydetti. Herkesin bayramının kutlandığı dualarda Dikici ve Kunduracılar Odası üyelerine daha önce Kur’an-ı Kerim okuyacağı sözünü veren Vali Mustafa Çiftçi, sözünü yerine getirerek Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

(Erkan BAYATLI)