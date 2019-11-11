EsMahall Restoran&Cafe’ye görkemli açılış

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Oda başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Meşhur Erzurum Cağ Kebabı’nın yanı sıra ızgara çeşitleri yöresel yemekler ve geniş kafe menüsü ile dikkat çeken EsMahall Restoran&Cafe şık dekoru sıcak ortamı çocuk oyun alanı ve kuş parkı ile farklı bir konsept ile Çorumlulara hizmet veriyor.

Açılışta bilgi veren işyeri sahibi Meftun Koldaş, Çorum ve Çorumlulara hak ettiği mekanı ve hizmeti sunmak düşüncesi ile çıkılan yolda halkın misafirlerini de en güzel şekilde ağırlayabileceği sıcak bir ortam içinde Meşhur Erzurum Cağ Kebabı başta olmak üzere birbirinden leziz ızgara ve spesiyallerin olduğu haftanın her bir gününe özel yöresel lezzetlerin sunulduğu geniş bir menü ile Çorumluların hizmetinde olduklarını dile getirdi. Çorumlulara en güzel şekilde hizmet vermek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini belirten Koldaş, 1,5 yıldır Amasya da Cağ Kebap restoranı olarak sektörde hizmet verirken Çorum’da da böyle bir girişimde bulunarak EsMahall Restoranı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yapılan açıklamanın ardından EsMahall Restoran&Cafe hizmete açılırken, katılımcılar restoranı gezerek verilen hizmeti yakından inceledi.

AŞGIN CAĞ KEBABI KESTİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, EsMahall Restoran&Cafe’nin açılışında Erzurum’un meşhur cağ Kebabı’ndan kesti.

Cağ Kebabı için özel hazırlanan ocak başına geçen Başkan Aşgın, eline aldığı bıçak ve şişle döner kesip ikram etti.

(Erkan BAYATLI)