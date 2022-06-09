Eslem Fatma tedavisi için Dubai’ye uçtu

Yozgat’ta ikamet eden Altındağ çiftinin 4 aylıkken SMA teşhisi konan minik kızları Eslem Fatma için Valilik onayı ile geçtiğimiz aylarda başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldığı bildirildi.

Eslem Fatma’nın SMA’dan kurtulabilmesi için gen tedavisine ihtiyacı olması ve bu tedavisinin de 1 milyon 800 bin dolara yapılıyor olması sebebi ile başlatılan kampanyanın tamamlandığını sosyal medya hesabından duyuran Altındağ çifti, küçük kızları ile birlikte Dubai’nin yolunu tuttu.

Çocuklarının çok zor bir hastalıkla mücadele ettiğini hatırlatan ve bugüne kadar kendilerine destek olan tüm hayırseverlere teşekkür eden Altındağ çifti Zolgensma gen terapisi tedavisinin ardından inşallah küçük kızlarının kurtulacağını vurguladı.

Bilindiği gibi Çorum’da düzenlenen yoğun kampanyalar sonrasında önce Sungurlu’dan Zehra Meva Kalınsazlıoğlu için gerekli olan para toplanmış ve Zehra Meva ABD’nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz günlerde de SMA hastanı Alp Keskin de tedavi için Dubai’ye uğurlanmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

