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Eskiköy'ün çınarı koronavirüse yenildi

Çorum Merkez Eskiköy nüfusuna kayıtlı Hacı Solak (63), yakalandığı koronavirüs salgını sonucu hayata veda etti.

Güncel 01.12.2020, 20:54
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Eskiköy'ün çınarı koronavirüse yenildi

Senem Solak’ın eşi, İsmail, Fırat ve Seval Solak’ın babaları Hacı Solak, Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti. Eskiköy’ün çınarlarından Hacı Solak’ın vefatı, derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi dün toprağa verildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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