Eskiekin köyü yolu üzerinde korkutan yangın

Alınan bilgiye göre dün sabah saatlerinde Çorum merkeze bağlı Eskiekin köyü yolu üzerinde buluna bir bağ evinde yangın çıktı.

Bağ evindeki yangın, Belediye itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında küçük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

