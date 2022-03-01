Eskiçeltek’te “su sorunu” çözüldü

ÇORUM HABER’in 20 Şubat 2022 tarihli sayısında “Susuz Kalan Eskiçeltek Köyü Yetkililerden Yardım İstedi” başlıklı haberimiz üzerine inceleme yapıldığı ve sorunun çözüldüğü bildirildi.

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç imzası ile Eskiçeltek Köyü’ndeki sorunla ilgili yapılan incelemenin sonucu açıklandı.

Buna göre yapılan açıklamada: “Uğurludağ Eskiçeltek Köyü’nün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı verilerine göre nüfusunun 439 kişi olup, içme suyu ihtiyacının 0,762 litre/saniye olduğu, Eskiçeltek Köyü’nün içme suyunu, il özel idaresince 2019 yılında tamamlanan ve Uğurludağ Belediyesi tarafından işletilen Merkez Şendere Göleti İçme Suyu Grubundan aldığı, köyün depolu ve şebekeli olduğu, köyün daha önceki cazibeli sularının ise köy içinde bulunan çeşmelere akıtılmakta ve yaklaşık 0,200 litre/saniye debisi bulunduğu, İl Özel İdaresine köyün içme suyunda sıkıntı olduğu bilgisi ulaştığında, 14/02/2022 tarihinde mahallinde Uğurludağ Belediyesi personeli ile birlikte gerekli incelemelerin yapıldığı ve içme suyu deposuna 1,00 litre/saniyenin üzerinde içme suyu geldiğinin görüldüğü, içme suyunun yeterli olduğu, Uğurludağ Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmede köy içme suyu deposuna gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve arızanın giderilerek suyun verildiği, Çorum İl Özel İdaresi tarafından bildirilmiştir” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

