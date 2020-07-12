Eskice’de çıkan yangın korkuttu
Çorum’da merkeze bağlı Eskice köyünde boş evde çıkan yangın korkuttu.
Güncel 12.07.2020, 18:37
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Edinilen bilgilere göre, daha önce muhtar odası olarak da kullanılan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çorum ve Düvenci Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol atına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)
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