“Eski stadyum ile ilgili Meclis kararı değişecek”

Çorum’da sokağa çıkma yasağı olan Cumartesi günü basın mensupları ile Belediye yanındaki parkta biraraya gelen Başkan Aşgın, eski stadyum yeri ile ilgili soruları da yanıtladı.

Yeni şehir stadının Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilerek borcunun ödendiğini hatırlatan Aşgın karşılığında eski stadyum arsasını Gençlik Spor Bakanlığı’ndan alma aşamasında olduklarını söyledi. Tapunun kısa sürede alınarak alanın Belediye mülkü haline geleceğini söyleyen Aşgın, “Daha sonra burayı Çevre Şehircilik Bakanlığı’na devredeceğiz ve bakanlık ise bize eski stadyum yerinin bedeli karşılığında arsa verecek. Eski stat alanına ise Kongre Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Millet Bahçesi, tenis kortları yapılacak. Bu arada 2012 yılında eski stadyumun imar planında gökdelen tarzı konuta açılma kararı alınmış. Kamu yararı görülmediği şeklinde haberler çıktı. Zaten biz de mevcut imar planında kamu yararı görmüyoruz. Biz eski stadyum alanında yeniden imar planı değişikliği yapacağız” dedi.

(Haber Merkezi)