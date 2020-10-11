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Eski siyasetçi ve öğretmen Mustafa Abaza vefat etti
Eski Refah Partisi ve Fazilet Partisi İskilip İlçe Başkanı, emekli öğretmen Mustafa Abaza hayatını kaybetti.
Güncel 11.10.2020, 19:25
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Çorum’un İskilip İlçesi’nin tanınan ve sevilen simalarından olan Mustafa Abaza, önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı Ulaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUMHABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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