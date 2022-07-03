Eski muhtar Tufan Korkmaz defnedildi
Emekli öğretmen Hasan Korkmaz ve İsmet Korkmaz’ın ağabeyleri, Tayfun Korkmaz’ın babası, Çorum merkez Karagöz Köyü’nün eski muhtarı Tufan Korkmaz (72), son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 03.07.2022, 18:27
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Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi gören ve yoğun bakıma alınan Tufan Korkmaz, kurtarılamayarak hayata veda etti. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Karagöz köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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