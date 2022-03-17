Eski muhtar Halil Ergün hayatını kaybetti
Çorum Merkez Mislerovacığı Köyü’nün önceki dönem muhtarı Halil Ergün, hayatını kaybetti.
Nazik Ergün’ün eşi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Bayram Ergün, Orman memuru Veysel Ergün ve Hülya Karatepe’nin babaları, Muslerovacığı Köyü Derneği üyesi Muzaffer Karatepe’nin kayınpederi, eski muhtar Halil Ergün (75) rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.
Merhumun cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verildi.
Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan, köyde bir dönem muhtarlık yapan ve emekleriyle, hizmetleriyle köye katkı sağlayan Ergün’ün vefatından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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